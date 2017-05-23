Mercedes потратит 500 млн. евро на конкурента «Гигафабрики»

23.05.2017 10:02 · 0 комментариев

Немецкий бренд Mercedes-Benz планирует построить в Германии новый завод, который будет производить литий-ионные батареи для электрокаров и гибридов. Ожидается, что новая производственная площадка сможет создать конкуренции «Гигафабрике» Илона Маска, главы Tesla.

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила выделение земельного участка компании Mercedes-Benz, на котором будет построен новый завод по производству аккумуляторов для новой электрической линейки Mercedes-Benz EQ и полностью электрических моделей бренда Smart. Новый завод расположится в немецком городе Каменц, а объём инвестиций составит не менее 500 миллионов евро.

Представители Mercedes-Benz уверены, что новый завод позволит составить конкуренцию лидеру рынка электрокаров – компании Tesla. Напомним, что американская компания в сотрудничестве с Panasonic завершает строительство «Гигафабрики», которая сможет производить более ёмкие и современные аккумуляторы.

Дитер Цетше, руководитель Mercedes-Benz, во время общения с прессой отметил, что автомобильная промышленность стоит на границе колоссальных перемен, поэтому производителям следует основательно подготовиться к «электрической экспансии». Господин Цетше напомнил, что 2022 году будет создано более десяти моделей электрокаров Mercedes-Benz EQ.

www.vladtime.ru

Mercedes-Benz, завод, литий-ионные батареи