Mercedes потратит 500 млн. евро на конкурента «Гигафабрики»
23.05.2017 10:02 · 0 комментариев
Немецкий бренд Mercedes-Benz планирует построить в Германии новый завод, который будет производить литий-ионные батареи для электрокаров и гибридов. Ожидается, что новая производственная площадка сможет создать конкуренции «Гигафабрике» Илона Маска, главы Tesla.
Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила выделение земельного участка компании Mercedes-Benz, на котором будет построен новый завод по производству аккумуляторов для новой электрической линейки Mercedes-Benz EQ и полностью электрических моделей бренда Smart. Новый завод расположится в немецком городе Каменц, а объём инвестиций составит не менее 500 миллионов евро.
Представители Mercedes-Benz уверены, что новый завод позволит составить конкуренцию лидеру рынка электрокаров – компании Tesla. Напомним, что американская компания в сотрудничестве с Panasonic завершает строительство «Гигафабрики», которая сможет производить более ёмкие и современные аккумуляторы.
Дитер Цетше, руководитель Mercedes-Benz, во время общения с прессой отметил, что автомобильная промышленность стоит на границе колоссальных перемен, поэтому производителям следует основательно подготовиться к «электрической экспансии». Господин Цетше напомнил, что 2022 году будет создано более десяти моделей электрокаров Mercedes-Benz EQ.
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Mercedes-Benz, завод, литий-ионные батареи
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