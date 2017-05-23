Mercedes потратит 500 млн. евро на конкурента «Гигафабрики»

23.05.2017 10:02   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Lutenus Cars, YouTube

Видеокадр пользователя Lutenus Cars, YouTube

Немецкий бренд планирует построить в Германии новый , который будет производить для электрокаров и гибридов. Ожидается, что новая производственная площадка сможет создать конкуренции «Гигафабрике» Илона Маска, главы Tesla.

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила выделение земельного участка компании Mercedes-Benz, на котором будет построен новый завод по производству аккумуляторов для новой электрической линейки Mercedes-Benz EQ и полностью электрических моделей бренда Smart. Новый завод расположится в немецком городе Каменц, а объём инвестиций составит не менее 500 миллионов евро.

Представители Mercedes-Benz уверены, что новый завод позволит составить конкуренцию лидеру рынка электрокаров – компании Tesla. Напомним, что американская компания в сотрудничестве с Panasonic завершает строительство «Гигафабрики», которая сможет производить более ёмкие и современные аккумуляторы.

Дитер Цетше, руководитель Mercedes-Benz, во время общения с прессой отметил, что автомобильная промышленность стоит на границе колоссальных перемен, поэтому производителям следует основательно подготовиться к «электрической экспансии». Господин Цетше напомнил, что 2022 году будет создано более десяти моделей электрокаров Mercedes-Benz EQ.

www.vladtime.ru

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!