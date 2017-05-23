В Венесуэле военные заняли немецкое поселение

23.05.2017 10:00 · 0 комментариев

Через 50 дней после начала массовых протестов против социалистического президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolás Maduro) сотни тысяч людей по всей стране снова вышли на улицы. В столице Каракасе во время «марша миллионов» произошли серьезные беспорядки, полиция применила слезоточивый газ.

Это был один из самых больших митингов, происходивших до сих пор, море людей прошло по Каракасу. Во всех 23 штатах были массовые митинги. До настоящего времени в ходе протестов и ​​грабежей погибли 48 человек, арестовано более 2000. Оппозиция обвиняет Мадуро в превращении терзаемой кризисом страны с большими запасами нефти в диктатуру и призывает к новым выборам.

Кроме того, в городе Colonia Tovar, основанном немецкими иммигрантами, были жестокие бунты. Город с 20 000 жителей взят под контроль военными. Были попытки предотвратить вступление военных дорожными блок-постами. Сообщается, что в ходе операции Национальной гвардии была ранена 13-летняя девочка.

Colonia Tovar популярна среди туристов. Немецкая колбаса и хлеб в моде, но сильный кризис поставок затронул и город Colonia Tovar, стало гораздо меньше туристов, чем раньше. До сегодняшнего дня в городе сохранилась аллеманская культура и диалект.

Венесуэла, митинг, протест