В Берлине в течение одной недели произошло четыре убийства

23.05.2017 09:59 · 0 комментариев

Берлинские детективы отдела по расследованию убийств занимаются в настоящее время необычно большим количеством преступлений. В течение недели в столице было совершено четыре убийства. Как сообщила полиция в пятницу, 19.05.2017, трое преступников все ещё скрываются, а в отношении 26-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве, выдан ордер на арест. По данным полиции, он сознался, что зарезал свою 19-летнюю знакомую в округе Райникендорф (Reinickendorf). Тело было обнаружено в ночь на четверг, 18.05.2017, в зеленой зоне в округе Вайдманнслюст (Waidmannslust). Согласно результатам следствия, подозреваемый убил женщину из-за страха быть разоблаченным.

После ещё одного насильственного преступления со смертельным исходом, совершенного в этом же округе, в пятницу, 19.05.2017, начат интенсивный розыск 32-летнего подозреваемого. Как сказал Мартин Штельтнер (Martin Steltner) из берлинской государственной прокуратуры, он может быть вооружен и опасен. Жертвой является 35-летняя женщина, тело которой было также обнаружено в четверг, 18.05.2017, в округе Хайлигензее (Heiligensee).

О нападении двух мужчин в масках против 43-летнего мужчины в округе Нойкёльн (Neukölln) полицией были получены шесть сообщений. Мужчины в масках напали на свою жертву в среду утром, 17.05.2017, перед многоквартирным домом и избили его бейсбольной битой и ногами так сильно, что он погиб на месте, несмотря на попытки реанимации. О зарезанном итальянце, труп которого был обнаружен в минувшее воскресенье, 14.05.2017, в парке Фридрихсхайн (Friedrichshain), полиция получила в пятницу, 19.05.2017, 13 сообщений от общественности. По данным прокуратуры, есть подозреваемый, который пока не арестован.

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