По уровню здравоохранения Германия занимает двадцатое место в мире

23.05.2017 09:57 · 0 комментариев

В большинстве стран мира за период 1990-2015 гг. здравоохранение улучшилось. Таковы результаты международного исследования коллектива учёных под руководством Кристофера Мюррея (Christopher Murray) из университета штата Вашингтон в Сиэтле (штат Вашингтон, США). В 167 странах доступ к медицинской помощи и её качество значительно улучшились. В общей сложности исследователями были рассмотрены 195 стран.

По шкале от 0 до 100 в 2015 году Андорра достигла 94,6 – самой высокой оценки, а Центральноафриканская Республика 28,6 – самой низкой. Система здравоохранения Германии оценена в 86,4 баллов и находится на 20 месте в мире, позади не только Швейцарии, но также Греции и Словении. В глобальном измерении здравоохранение поднялось с 1990 по 2015 год с 40,7 до 53,7 баллов.

Исследование не принимает во внимание здоровье в стране в целом, а рассматривает показатели смертности относительно определённых заболеваний. Исследователи выбрали данные о 32 заболеваниях, которые поддаются лечению современной терапией и не должны приводить к смерти. К ним относятся туберкулез, диарея, столбняк, а также некоторые виды рака, такие как рак шейки матки и рак яичек.

здравоохранение, медицина