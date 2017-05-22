Сборная Швеции по хоккею стала чемпионом мира в 10-й раз

22.05.2017 09:26   ·   0 комментариев

© Thaut Images - Fotolia.com

© Thaut Images — Fotolia.com

Шведская сборная по хоккею одержала победу в финальной встрече ЧМ-2017, где встретилась с командой Канады, передает «Р-Спорт».

Встреча прошла в воскресенье в Кельне и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов. В команде победителей в основное время шайбу смог забросить Виктор Хедман (40-я минута), у сборной Канады отличился Райан О’Райлли (42-я минута). В серии буллитов единственный точный бросок удалось совершить Оливеру Экман-Ларссону.

В результате у канадцев не получилось защитить титул, который они завоевали в 2016 году в России. Шведы становятся чемпионами мира по хоккею в 10-й раз. Бронзовые медали турнира, который проходил в Германии и Франции, завоевала сборная Российской Федерации.

kapital-rus.ru

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!