Сборная Швеции по хоккею стала чемпионом мира в 10-й раз

22.05.2017 09:26 · 0 комментариев

Шведская сборная по хоккею одержала победу в финальной встрече ЧМ-2017, где встретилась с командой Канады, передает «Р-Спорт».

Встреча прошла в воскресенье в Кельне и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов. В команде победителей в основное время шайбу смог забросить Виктор Хедман (40-я минута), у сборной Канады отличился Райан О’Райлли (42-я минута). В серии буллитов единственный точный бросок удалось совершить Оливеру Экман-Ларссону.

В результате у канадцев не получилось защитить титул, который они завоевали в 2016 году в России. Шведы становятся чемпионами мира по хоккею в 10-й раз. Бронзовые медали турнира, который проходил в Германии и Франции, завоевала сборная Российской Федерации.

kapital-rus.ru

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