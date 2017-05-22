Первый европейский конгресс по капсулам

22.05.2017 09:24 · 0 комментариев

Согласно информации www.verpackungsrundschau.de, 30 мая 2017 г. в гостинице Ellington Hotel в Берлине состоится конгресс по кофейным капсулам. Немецкий кофейный союз, объединяющий предприятия, занимающиеся торговлей, складированием, обжаркой кофе, производством оборудования для обжарки и кофе-машин и др., организует конгресс в этом году впервые на международном уровне.

Немецкий рынок кофе в 2016 г. зафиксировал рост практически во всех сегментах. Наиболее оживлённым стал сегмент выпуска порционного кофе. «Ежегодное потребление кофе на душу населения в Германии составляет 162 л, что делает Германию мощной кофейной страной», – отметил Хольгер Прайбиш (Holger Preibisch), генеральный директор Немецкого кофейного союза. Рынок кофе в капсулах вырос за прошлый год на 3,9%, рынок кофе в чалдах – на 2,9%. «Приготовление кофе нажатием кнопки в чалдах и капусалах или в автоматах по-прежнему очень популярно. Оно соответствует желанию потребителей готовить кофе просто, соответствующими порциями и с одинаково высоким качеством», – сказал Хольгер Прайбиш.

В ходе конгресса в Берлине примерно 150 участников прослушают 11 докладов, которые будут прочитаны ведущими специалистами отрасли и представителями науки. В выступлениях будут представлены новейшие технологии производства кофе в капсулах, а также актуальная информация по соответствующим европейским рынкам, обзор тенденций высококонкурентного рынка кофейных капсул.

Организаторы приглашают предприятия, работающие на рынке кофе в капсулах, принять участие в конгрессе, чтобы встретиться с экспертами, наладить новые деловые контакты или укрепить старые.

www.unipack.ru

Берлин, конгресс по кофейным капсулам, кофе