Нападение на гостиницу в Афганистане: среди убитых граждане Германии

22.05.2017 09:22 · 0 комментариев

В афганской столице Кабуле (Kabul) вооруженные люди убили гражданку Германии. Кроме того, как сказал представитель афганского министерства внутренних дел, в результате нападения был убит охранник и похищена гражданка Финляндии. Нападение произошло, по его данным, в субботу, 20.05.2017, в 23.30 по местному времени. Министерство иностранных дел подтвердило, что убитая иностранка является гражданкой Германии.

Британская телекомпания BBC сообщила, что целью напавших была гостиница шведской благотворительной организации «Operation Mercy». Однако точные причины нападения до сих пор не ясны. Представитель министерства внутренних дел заявил: «Мы не можем сказать, был ли инцидент уголовным преступлением или террористическим актом, но расследование продолжается». Преступникам удалось скрыться. Все проживающие в гостинице были сотрудниками «Operation Mercy».

Ситуация в сфере безопасности в Афганистане резко ухудшилась после вывода большинства международных войск в 2014 году. Генеральное консульство Германии в Мазари-Шариф (Masar-i-Scharif) ещё зимой после нападения талибов было перенесено в немецкий военный лагерь. В 2015 году были похищены два члена Немецкого общества международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)). Количество немецких и международных сотрудников GIZ уменьшилось от 200 до приблизительно 100 человек.

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