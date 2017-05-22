Новая табачная директива ЕС: некоторых сортов табака уже нет в продаже

22.05.2017 09:21 · 0 комментариев

Директива ЕС относительно табачных изделий (2014/40 / ЕС), принятая в 2014 году, принесла несколько изменений для табачной промышленности и производителей электронных сигарет. В Германии директива была принята в мае 2016 года. С тех пор появились, среди прочего, шокирующие изображения на сигаретных пачках, а также были установлены новые требования к безопасности и качеству для электронных сигарет.

Переходный период, определённый длительностью в один год, истек в пятницу, 19.05.2017, и это означает, что старые продукты не могут быть проданы. Последние пачки сигарет без новых шокирующих фото и предупреждений теперь окончательно исчезли из продажи, а жидкость для электронных сигарет теперь должна соответствовать новым стандартам.

Изменения относительно самих сигарет и таких продуктов, как табак для самокруток, частично касаются вкуса: продукты с ароматизаторами, которые могут изменить запах, вкус или интенсивность дыма, теперь запрещены. Это также относится к фильтрам, сигаретной бумаге или капсулам с ароматом. Для ментоловых сигарет, однако, по-прежнему действует льготный период – они исчезнут только в мае 2020 года.

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