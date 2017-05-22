Школьники и учителя в Северном Рейне-Вестфалии требуют заново провести экзамен по английскому языку

22.05.2017 09:19 · 0 комментариев

Недавний экзамен по английскому языку для десятых классов в реальных и общеобразовательных школах федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия вызвал недовольство. Ученики, родители и многие учителя критикуют трудности вопросов. Для многих из 16-летних школьников они были слишком сложными. Онлайн-петиция с требованием о том, чтобы провести экзамен заново, получила поддержку уже 37 000 человек.

Проблема возникла, в частности, с заданием по аудированию, которое по предмету «Английский язык» было дано школьникам 18 мая: они должны были ответить на вопросы «множественного выбора» относительно подкаста южноафриканской певицы Мириам Мейкба (Miriam Makeba) и речи принца Гарри. Школьники говорят, что «первое было трудно понять, потому что у женщины африканский сленг и была слышна барабанная музыка, а принц Гарри говорит очень невнятно».

английский язык, образование, школа, экзамен