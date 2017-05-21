Правые осаждали Министерство юстиции

21.05.2017 10:02 · 0 комментариев

Сторонники правого движения «Identitäre Bewegung» попытались в пятницу, 19.05.2017, получить доступ к Федеральному министерству юстиции (Bundesjustizministerium). Как сообщает полиция, около 50 человек собрались без предупреждения, чтобы войти в министерство. Группа попыталась проникнуть в здание с лестницы, но этому помешала полиция. Один человек, подозреваемый в качестве организатора, был арестован за нарушение права на проведение собраний.

Протест ультраправых был направлен, в соответствии с их заявлением на странице Facebook, против федерального министра юстиции Хайко Мааса (Heiko Maas) (СДПГ), который внес в Бундестаг законопроект против ненависти и подстрекательства в Интернете. Принятием этого закона федеральное правительство хочет заставить социальные сети более последовательно удалять подстрекательские сообщения. Члены правой группы сравнивали министерство со Штази, крича лозунги типа «Маас должен уйти» («Maas muss weg») и держа плакаты с надписью: «Министерство цензуры» («Zensurministerium»).

На противоположной стороне в течение нескольких минут спонтанно образовалось контр-протестное собрание. На видеозаписи можно увидеть, как министр Маас проходит мимо собрания правых к контр-демонстрантам и несёт им бутылки с водой. Маас уже давно является враждебной фигурой для правой сцены, он выступает против правого экстремизма.

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