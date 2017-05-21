Из-за непогоды в Тюрингии сошёл с рельсов поезд

21.05.2017 10:00 · 0 комментариев

Вечером в пятницу, 19.05.2017, возле города Штадтрода (Stadtroda) в Тюрингии сошел с рельсов региональный поезд. Как объявил представитель железной дороги, он въехал в лавину из грязи и камней, которая сошла на рельсы после бури. По данным Ситуационного центра (Lagezentrum) тюрингской полиции, восемь человек получили незначительные травмы.

Региональный экспресс RE 1 следовал из Глаухау (Glauchau), Саксония, в Гёттинген (Göttingen), Нижняя Саксония. Авария произошла на железной дороге в 19 часов 29 минут. Движение на железнодорожном участке Хермсдорф-Клостерлаузитц-Гёшвитц (Hermsdorf-Klosterlausitz-Göschwitz) было прервано.

В Тюрингии в пятницу, 19.05.2017, в некоторых местах прошёл сильный дождь. Многие дороги были затоплены, в том числе федеральные дороги и автомагистрали. Местами уровень воды поднялся до 50 сантиметров. В Грефентале (Gräfenthal), округ Заальфельд-Рудольштадт (Saalfeld-Rudolstadt), дорога была смыта и полностью заблокирована. В супермаркете в Кёнигзее (Königsee), округ Заальфельд-Рудольштадт (Saalfeld-Rudolstadt), с крыши отпали панели. Покупателям удалось вовремя покинуть супермаркет.

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