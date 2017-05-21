При подлёте к Мюнхену самолёт потерял трёхметровую деталь

21.05.2017 09:58   ·   0 комментариев

© policas - Fotolia.com

© policas — Fotolia.com

При заходе на посадку в аэропорту Мюнхена самолёт потерял деталь длиной несколько метров. Как сообщает полиция, один фермер обнаружил деталь самолёта размером два на три метра на своём поле в Вартенберге (Wartenberg).

К счастью, от падения детали никто не пострадал. По сообщениям СМИ, речь идёт о транспортном самолёте. Об инциденте сообщило мюнхенское издание «Merkur». Отмечается «большое везение», так как произошёл не над застроенной территорией.

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