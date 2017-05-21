Меркель и Шойбле предлагают немецкого председателя ЕЦБ

21.05.2017 09:56 · 0 комментариев

Никогда ещё со времени существования евро представитель Германии не работал в качестве руководителя главного органа валютного контроля. Но теперь это должно измениться. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле (ХДС) хотят во время выбора правопреемника итальянца Марио Драги – президента Европейского центрального банка (Europäische Zentralbank (EZB)) – заявить о немецких претензиях.

Оба, по информации SPIEGEL, выступают за кандидатуру президента Бундесбанка Йенса Вайдмана (Jens Weidmann). Их аргумент: после голландца, француза и итальянца пришло время, чтобы ЕЦБ возглавил немец. Вайдман сам готов принять эту должность. Срок пребывания в должности истекает у Марио Драги в конце 2019 года.

Когда-то кандидатура немца на должность президента ЕЦБ уже обсуждалась: Аксель Вебер, предшественник Вайдманна в качестве президента Бундесбанка. Однако незадолго до выдвижения его кандидатуры он отказался и пошел работать председателем совета швейцарского банка UBS. Его рассуждение в то время были такими: как немец, он не смог бы проводить свой курс в Совете управляющих ЕЦБ против большинства представителей южной части еврозоны. Они традиционно выступают за более лояльную денежно-кредитную политику. Но эти проблемы, кажется, не беспокоят Вайдмана.

Вайдман, президент Бундесбанка