Из-за непогоды в аэропорту Гамбурга застряли сотни пассажиров

21.05.2017 09:54   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Сильная буря стала в Гамбурге причиной крупномасштабной операции аварийно-спасательных служб. Рано утром в субботу, 20.05.2017, представитель полиции заявил, что в аэропорту сидят около 400 человек. Их не смогли взлететь из-за плохой погоды в пятницу вечером, 19.05.2017. Он сказал также, что пассажиров снабжают всем необходимым, и Красный Крест все время задействован. Также были подготовлены полевые кровати.

Непогода затронула и движение метро в ганзейском городе. Удар вызвал нарушение в сигнальной коробке, из-за чего на линии U3 была организована альтернативная перевозка пассажиров. Служба пожарной охраны вечером работала практически постоянно. Её представитель сказал, что зарегистрировано 118 операций, связанных с погодой. Два удара привели к тлеющим пожарам, которые были быстро потушены.

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