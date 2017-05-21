В Бундеслиге будет арбитр-женщина

21.05.2017 09:52   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя SPOX, YouTube

Видеокадр пользователя SPOX, YouTube

Один из последних мужских доменов в футболе пал, а Бибиана Штайнхаус (Bibiana ) входит в историю футбола. Первая будет судить в следующем сезоне игры Бундеслиги. Как объявила Немецкая футбольная ассоциация (der Deutsche Fußball-Bund) после заседания президиума во Франкфурте, 38-летняя Штайнхаус из Ганновера является одним из четырех арбитров, которые появятся летом в первой лиге.

В интервью на сайте Немецкой футбольной ассоциации Штайнхаус заявила, что её мечтой всегда была возможность выступить в качестве арбитра в Бундеслиге, и то, что эта мечта теперь осуществляется, переполняет её радостью. Супруга известного рефери ФИФА Ховарда Вэбба (Howard Webb), начиная с сезона 2007/08 гг., уже ведёт игры второй Бундеслиги. Начиная с сезона 2008/2009 гг. она также задействована в кубковых играх мужских команд.

В женском футболе Штайнхаус судила во время чемпионатов мира в 2011 и 2015 годах, а также на Олимпиаде 2012 года.

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