Скандал в Бундесвере: исчезли несколько винтовок и пистолетов

21.05.2017 09:50   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

По сообщениям СМИ, в последние годы в Бундесвере пропало больше оружия, чем было известно раньше. Кроме, по меньшей мере, семи штурмовых винтовок, исчезли также несколько единиц стрелкового оружия и сигнальных пистолетов.

После стрельб в 2015 году пропали три штурмовые винтовки G36, две винтовки G3 и пистолет P8, о чём сообщил новостной журнал «Spiegel» в субботу, 20.05.2017, со ссылкой на одну из внутренних организаций Федерального министерства обороны (Bundesverteidigungsministerium). Через год было зарегистрировано исчезновение двух винтовок G36, одного пистолета P8 и трёх сигнальных пистолетов.

Ранее стало известно, что в феврале на полигоне Мюнстер (Münster) из танка «Fuchs» были украдены две винтовки G36, один пистолет P8 и один сигнальный пистолет. Согласно сообщению издания «Spiegel», в настоящее время генеральная прокуратура расследует, не связана ли в Мюнстере с делом подозреваемого в терроризме старшего лейтенанта Франко A.

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