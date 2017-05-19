Один из первых компьютеров Apple продается на аукционе в Германии

19.05.2017 09:55 · 0 комментариев

Один из самых первых экземпляров компьютера Apple-1 уйдет с молотка на аукционе в Кельне. Организаторы аукционных торгов, как сообщает издание ferra.ru, планируют выручить за раритетный «яблочный» компьютер как минимум сто восемьдесят тысяч евро.

По оценкам экспертов, один из первых Apple-1 может быть продан за триста тысяч евро или даже дороже.

Аукцион, в результате которого архаичный компьютер сменит владельца, состоится 20 мая. Ценность лота в том, что, несмотря на свой более чем почтенный возраст, он продолжает исправно работать. Ну и, конечно же, нельзя недооценивать историческую ценность — все-таки компьютеры «Эппл» поспособствовали революции в сфере домашних вычислительных устройств.

Компьютер Apple-1 был разработан Стивом Возняком. В 1976 году, когда стартовали продажи легендарного теперь уже устройства, оно оценивалось в 666 долларов и 66 центов — «дьяволическая» сумма была поистине внушительной для того времени.

За те несколько месяцев, в течение которых производился Apple-1, в мире появилось около двух сотен таких компьютеров. До наших дней сохранились лишь пятьдесят из них. При этом работоспособность сохраняют всего шесть.

planet-today.ru

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