10 лучших работодателей Германии

19.05.2017 09:52 · 0 комментариев

LinkedIn представляет топ-10 компаний Германии, на вакансии которых чаще всего отзываются соискатели.

Zalando

Торговая площадка Zalando была основана в 2008 году. Ее главный офис находится в Берлине.

McKinsey

Консалтинговая компания существует уже почти 100 лет и остается одним из самых привлекательных работодателей в Германии.

Rocket Internet

Rocket Internet известна как создатель онлайн-стартапов, в числе которых Zalandо. Кроме того, она имеет доли во многих площадках онлайн-торговли. Ей принадлежат такие бренды, как HelloFresh, Delivery Hero и Foodpanda.

Google

У Google три офиса в Германии: в Берлине, Гамбурге и Мюнхене.

Amazon

Amazon открыла свои представительства в ключевых центрах страны – Мюнхене, Берлине, Франкфурте и Дюссельдорфе.

KPMG

KPMG — одна из 4-х ведущих аудиторских компаний Германии. Во всем мире насчитывается 200.000 ее сотрудников.

Adidas

Немецкий производитель спортивной одежды сохраняет свою привлекательность для соискателей уже более 100 лет. Главный офис компании находится в городе Герцогенаурах в Баварии.

Merck

Merck Group – старейшая в мире фармацевтическая компания, основанная в 1668 году. Ее штаб-квартира находится в городе Дармштадт, и компания насчитывает 50.000 сотрудников в 70-ти странах.

SAP

SAP — немецкая компания, разрабатывающая коммерческое ПО.

В 2013 году она запустила инициативу найма сотрудников с аутизмом или синдромом Аспергера. К 2020 она намерена довести долю сотрудников с этими болезнями до 1%.

Boston Consulting Group

Консалтинговая компания имеет 85 офисов в 48 странах. Ежегодно она попадает в различные рейтинги работодателей, так как известна стремлением к равенству на рабочем месте и поддержкой сотрудников с детьми.

take-profit.org

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