Объявлена стоимость нового хэтчбека Ford Fiesta

19.05.2017 09:47   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя How to Make, YouTube

Видеокадр пользователя How to Make, YouTube

На предприятии Ford в немецком городе Кёльн началось серийное производство нового поколение хэтчбека Fiesta, предназначенного для авторынка Европы. В модернизацию своих производственных мощностей компания инвестировала порядка 293 миллионов евро.

На сегодняшний день на заводе в Кёльне выпускаются в стандартном исполнении, немного позже будет налажена сборка модификаций ST-Line и Vignale. Начало производства кросс-версии Active и «заряженного» хэтчбека ST запланировано на 2018 год. В основе новинки сохранилась такая же платформа, что и у предшественника, однако автомобиль прибавил в габаритах. Линейка двигателей для европейской версии представлена 1,0-литровым бензиновым турбомотором с тремя цилиндрами мощностью в 100, 125 или 140 лошадиных сил, 3-цилиндровым 1,1-литровым «атмосферником» производительностью в 70 или 80 «лошадок» и дизельным агрегатом 1.5 TDCi с отдачей 85 или 120 л.с.

В зависимости от мотора в качестве трансмиссии выступают 5- или 6-скоростная механическая коробка передач и 6-диапазонный «автомат». Базовая Fiesta новой генерации появится на рынке Старого света в июле 2017 года. В Германии приобрести новинку можно будет по цене от 12950 евро.

www.vladtime.ru

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