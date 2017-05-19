«Burger King» засудят за рекламу в концлагере Дахау

19.05.2017 09:42 · 0 комментариев

Мемориальный музей в бывшем нацистском лагере смерти «Дахау» подал в суд на сеть закусочных «Burger King» за рекламу на своей территории.

Директор мемориального комплекса доктор Габриэле Хаммерман пояснил, что неоднократно просил руководство ресторана не рекламировать еду на территории музея. Однако работники «Burger King» в фирменной униформе продолжали оставлять рекламные флаеры на автомобилях посетителей на парковке.

Последней каплей стала рекламная кампания в день, когда музею были возвращены исторические ворота с надписью «Arbeit macht frei», сообщает Lenta.ru.

Как уточняет издание, это не первый случай, когда мемориальный комплекс страдает от рекламы фастфуда. В 1996 году флаеры распространяли представители другого ресторанного гиганта – «McDonald’s». Однако стоило руководству музея выйти на связь, практика была немедленно прекращена, а в адрес руководства комплекса направлена телеграмма с извинениями.

www.euromag.ru

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