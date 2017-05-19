Появятся ли вскоре российские автозаправки в Германии?

19.05.2017 09:38 · 0 комментариев

Российская нефтяная компания «Роснефть» планирует в течение следующих пяти лет инвестировать в Германии около 600 миллионов евро. Речь идёт, в частности, о модернизации нефтеперерабатывающих заводов, а также о повышении безопасности и охраны окружающей среды, сказал глава государственной компании Игорь Сечин. Около половины от общего объема инвестиций в настоящее время уже реализуется.

В начале года концерн объединил свои немецкие холдинги под эгидой предприятия «Rosneft Deutschland GmbH». Вхождение в сеть немецких заправочных станций Сечин назвал возможным вариантом. «Роснефть» уже осуществляет поставки на заправки французского концерна «Total». Вполне возможно, например, взять на себя часть общей сети, сказал Сечин на открытии штаб-квартиры «Роснефти» в Германии, однако, это очень сложное дело.

Группа владеет контрольным пакетом акций (54 процента) нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте (Schwedt) и четвертью акций Bayernoil, расположенных в Фобурге (Vohburg), а также Miro в Карлсруэ (Karlsruhe). По всей Германии в компании, которая, по её данным, владеет крупнейшими в мире запасами нефти, работают около 5 000 человек.

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