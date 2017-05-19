Петри родила мальчика

19.05.2017 09:37 · 0 комментариев

Лидер партии AfD Фрауке Петри (Frauke Petry) родила в Лейпциге сына. Это подтвердила заместитель председателя партии Беатрис фон Шторх (Beatrix von Storch) через Twitter. Она поздравила 41-летнюю Петри и ее мужа Маркуса Претцелля (Marcus Pretzell) с «рождением их сына Фердинанда».

Претцелль является руководителем AfD в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и депутатом ЕС. Он и Петри женаты с конца прошлого года, и у каждого по четверо детей от первого брака. Это их первый совместный ребенок. До недавнего времени беременная Петри появлялась публично, в частности, на партийном съезде в Кельне примерно четыре недели назад.

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