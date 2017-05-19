Бундестаг принял решение об ужесточении права на предоставление убежища

19.05.2017 09:35 · 0 комментариев

Лица, которым отказано в предоставлении убежища, в будущем будут депортироваться из Германии более быстро и более последовательно. Бундестаг принял пакет законов, «чтобы усилить контроль за соблюдением обязанности выезда». Министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) (ХДС) отстаивает новое ужесточение. Правозащитные и общественные организации, а также оппозиция, однако, критикуют их и говорят о нарушении основных прав лиц, ищущих убежища.

Тот, кто не имеет права на проживание в Германии, но не уезжает добровольно, а также предоставляет ложную информацию о своей личности, в будущем должен считаться с ограничениями на свободу передвижения. Лица, ищущие убежища, без перспективы остаться, должны быть обязаны оставаться в пункте первоначального приема до конца процесса предоставления убежища.

Особенно спорным является положение о том, что Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) получает возможность анализировать данные мобильных телефонов лиц, ищущих убежища, без документов, удостоверяющих личность, в целях выяснения их личности.

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