Беженца-насильника приговорили к 11 годам тюрьмы

18.05.2017 10:34 · 0 комментариев

Беженец был приговорен к 11 годам лишения свободы в Германии за сексуальное насилие над двумя женщинами-китаянками в прошлом году. Обвиняемый был арестован полицией в декабре прошлого года после того, как его опознал друг одной жертвы и записали камеры, как сообщает информационное агентство DPA.

32-летний подсудимый приехал в Германию в качестве беженца в конце 2015 года с женой и детьми. В августе и ноябре он признался в сексуальных посягательствах на двух китайских студенток в западном городе Бохуме, говорится в сообщении. После ареста беженца в декабре прошлого года китайское Генеральное консульство в Дюссельдорфе выступило с заявлением и призвало к законному и справедливому расследованию и судебному разбирательству со стороны немецких властей.

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