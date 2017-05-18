Ангела Меркель пригрозила Лондону санкциями

18.05.2017 10:30   ·   0 комментариев

© Eisenhans - Fotolia.com

© Eisenhans — Fotolia.com

Великобритании придется заплатить определенную цену, если после выхода страны из она ограничит свободу передвижения для граждан Евросоюза. Об этом в среду, 17 мая, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters, информирует news.eizvestia.com.

«Это делается не со злости, просто нельзя вначале извлечь для себя все преимущества, а потом ввести лимит для граждан Европейского союза в 100 или 200 тысяч человек», — отметила глава немецкого правительства.

По словам Меркель, для Берлина неприемлемо, если решит установить ограничения на трудоустройство граждан ЕС в Великобритании.

«Так не пойдет. В таком случае оставшиеся 27 стран-членов ЕС должны будут придумать, какие препоны мы можем создать со своей стороны в качестве ответной меры», — пригрозила канцлер.

Она также добавила, что немецкое правительство заинтересовано в сохранении нормальных отношений с Великобританией.

28 марта премьер Великобритании Британии Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске — выхода из ЕС. Переговоры об условиях этой процедуры займут два года.

Решение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

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