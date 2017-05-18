Шантажист требовал 900.000 евро от Коринны Шумахер

18.05.2017 10:31 · 0 комментариев

25-летний мужчина предстал перед судом, так как он угрожал детям легенды Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. По сообщению газеты «Bild», мужчина из Деттингена (Dettingen) потребовал в феврале 2016 года по электронной почте 900.000 евро от жены Шумахера Коринны.

В тогдашнем письме он пригрозил: «Если деньги не поступят до 31 марта 2016 года, с Вашими детьми произойдёт какой-то несчастный случай. В Формуле 4 часто случаются аварии». Сын Шумахера Мик был в то время пилотом Формулы 4. С 2017 года 18-летний Мик является пилотом Формулы 3.

Кроме письма Шумахерам, этот мужчина послал угрожающее сообщение по электронной почте в фонд и планировал потребовать деньги у Эриха Сикста (Erich Sixt), председателя компании по прокату автомобилей с одноименным названием. Но после того как Коринна Шумахер подала заявление, полиция вышла на след шантажиста. Мужчина оставил номер своего счета в электронной почте. Сейчас на суде он во всем признался. «Он это планировал, но не может объяснить, почему», сказал его защитник газете «Bild».

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