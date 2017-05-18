Ассоциация начальных школ Саксонии-Ангальт хочет отменить полугодовые свидетельства об успеваемости

18.05.2017 10:26   ·   0 комментариев

© pressmaster - Fotolia.com

© pressmaster — Fotolia.com

Школьники обычно получают свидетельства об успеваемости в середине и в конце учебного года. Но Ассоциация начальных школ Саксонии-Ангальт хочет изменить это положение, чтобы уменьшить нагрузку на учителей. Это следует из документа, представленного министру образования федеральной земли Марко Тулльнеру (Marco Tullner), о котором сообщает издание «Mitteldeutsche Zeitung». Таким образом, Ассоциация намерена отреагировать на нехватку персонала и ограниченное время учителей начальной школы.

Требование является ответом на предстоящее сокращение часов. В следующем году министр образования Тулльнер планирует для учителей меньшее количество часов на учеников, хотя задачи не уменьшаются. Составление свидетельств об успеваемости является, по мнению Ассоциации начальных школ, огромной нагрузкой для учителей.

В письме ассоциация призывает также упразднить классные конференции и сократить время открытия начальных школ пяти с половиной до пяти часов. Министерство образования будет рассматривать предложение, однако, представители родителей уже сейчас высказались против.

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