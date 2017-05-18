Германия пользуется рекордной популярностью среди туристов

18.05.2017 10:28 · 0 комментариев

Туризм в Германии находится на подъеме. Число ночевок в последние годы постоянно увеличивается, как это видно из доклада о туристической политике Федерального министерства экономики (Bundeswirtschaftsministerium). Как заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), в последние четыре года отмечается постоянное позитивное развитие туризма.

Так, в прошлом году зарегистрировано в общей сложности 447 миллионов ночевок. Среди иностранных туристов количество ночевок впервые превысило отметку в 80 миллионов. Об этом сообщило издание «Passauer Neue Presse».

Туризм в Германии является, как сказал Зайберт, «очень мощной экономической отраслью со 100 млрд. евро прямой валовой добавленной стоимости в год». 2,9 миллиона людей работают в туристической отрасли. В региональном сравнении первое место по количеству ночевок отечественных туристов в прошлом году заняла Бавария (73,3 миллиона). За ней следуют Баден-Вюртемберг (40,8), Северный Рейн-Вестфалия (39,2), Нижняя Саксония (39,1) и Мекленбург-Передняя Померания (29,3).

Германия, туризм, туристы