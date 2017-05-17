Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею
17.05.2017 09:24 · 0 комментариев
Стали известны все участники четвертьфинальных игр чемпионата мира по хоккею, проходящего в Германии и во Франции.
После победы по буллитам сборной Германии над сборной Латвии в Кельне немцам теперь предстоит встретиться с командой Канады.
После поражения сборной России от команды США со счетом 3:5 ей теперь предстоит сыграть со сборной Чехии. Американцы же встретятся с финнами. Команду Швеции ждет игра со сборной Швейцарии.
Все игры четвертьфинала пройдут завтра, 18 мая.
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хоккей, четверьфинал, ЧМ по хоккею
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