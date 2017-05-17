Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

17.05.2017 09:24   ·   0 комментариев

© Thaut Images - Fotolia.com

© Thaut Images — Fotolia.com

Стали известны все участники четвертьфинальных игр чемпионата мира по хоккею, проходящего в Германии и во Франции.

После победы по буллитам сборной Германии над сборной Латвии в Кельне немцам теперь предстоит встретиться с командой Канады.

После поражения сборной России от команды США со счетом 3:5 ей теперь предстоит сыграть со сборной Чехии. Американцы же встретятся с финнами. Команду Швеции ждет игра со сборной Швейцарии.

Все игры четвертьфинала пройдут завтра, 18 мая.

tatar-inform.ru

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