На стрельбах в Баварии погиб солдат

17.05.2017 09:25   ·   0 комментариев

© sociopat_empat - Fotolia.com

© sociopat_empat — Fotolia.com

На стрельбах на полигоне в баварском Вильдфлеккене (Wildflecken) погиб один из . Об этом сообщила министр обороны Урсула фон дер Ляйен  (Ursula von der Leyen) (ХДС) во вторник, 16.05.2017, на мероприятии Ассоциации резервистов в Берлине.

«Эта авария в очередной раз трагическим образом подтверждает то, чего мы требуем от наших солдат во время выполнения миссии и в ходе подготовки к миссии». Точные обстоятельства смерти солдата пока неясны.

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