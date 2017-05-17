На стрельбах в Баварии погиб солдат

17.05.2017 09:25 · 0 комментариев

На стрельбах на полигоне в баварском Вильдфлеккене (Wildflecken) погиб один из солдат. Об этом сообщила министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) (ХДС) во вторник, 16.05.2017, на мероприятии Ассоциации резервистов в Берлине.

«Эта авария в очередной раз трагическим образом подтверждает то, чего мы требуем от наших солдат во время выполнения миссии и в ходе подготовки к миссии». Точные обстоятельства смерти солдата пока неясны.

бундесвер, смерть, солдат, стрельбы