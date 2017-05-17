МВФ требует от Германии повышения заработной платы и более позднего выхода на пенсию

17.05.2017 09:23 · 0 комментариев

Международный валютный фонд (МВФ) представил свои ежегодные рекомендации для Германии. Эксперты призывают к увеличению инвестиций, повышению заработной платы, более позднему выходу на пенсию, а также повышению инфляции, чтобы ЕЦБ смог изменить свою денежно-кредитную политику.

Международный валютный фонд (МВФ) указал также, что Германию ожидает увеличение налоговых поступлений. Эксперты выдвинули в понедельник, 15.05.2017, некоторые идеи относительно того, как можно было бы осуществлять инвестиции. Помимо инвестиций в инфраструктуру и оцифровку, деньги должны вкладываться в уход за детьми и интеграцию беженцев, а для этого должна быть уменьшена налоговая нагрузка на работников.

Путём увеличения заработной платы и инфляции Германия должна обеспечить возможность Европейскому центральному банку повысить процентные ставки: «Устойчивый рост заработной платы и инфляции в Германии требуется, чтобы поднять рост цен в еврозоне и способствовать нормализации денежно-кредитной политики».

Кроме того, МВФ снова призывает к сокращению высоких экспортных излишков. Сильная динамика заработной платы была бы полезна для экономики и способствовала бы росту отечественной экономики. По мнению МВФ, необходима и пенсионная реформа, которая должна быть направлена на то, чтобы жители Германии работали дольше. Таким образом, произойдёт увеличение доходов с возрастом, и необходимо будет меньше копить для выхода на пенсию. Меры, предложенные МВФ, в настоящее время являются только предложением. Они ещё обсуждаются, и окончательный вариант будет представлен в начале июня.

заработная плата, инфляция, МВФ, пенсионный возраст