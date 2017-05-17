В Германии закрываются аптеки

17.05.2017 09:17 · 0 комментариев

Численность аптек в Германии на конец первого квартала текущего года составило порядка 19942 зданий. Однако согласно данным специалистов, в настоящее время происходит закрытие зданий этой сферы, поскольку аптечная отрасль переживает непростые времена, сообщается на сайте dni24.com.

Согласно статистическим данным, в Германии в первые месяцы текущего года произошло открытие порядка 32 новых аптек, однако, закрылись более ста зданий. Показатели предыдущего месяца были меньшими, что показывает стремительный спад данной отрасли. Сообщается, что преимущественно закрываются аптеки частных лиц, поскольку не все из них выдерживают конкуренцию.

Для большинства жителей Германии, которые стремятся иметь свой бизнес, аптечная сеть — довольно распространённая область. Однако экономические условия не дают возможность работать в полной мере, к списку можно добавить проблемы с персоналом. Все эти факторы побуждают неконкретно способных лиц производить закрытие таких учреждений.

dni24.com

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