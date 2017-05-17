Германия экспортирует рекордное количество продуктов

17.05.2017 09:20 · 0 комментариев

Около трети оборота немецкой пищевой промышленности приходится на продажи за рубеж. Как объявила во вторник, 16.05.2017, отраслевая ассоциация BVE, в прошлом году экспорт отрасли достиг рекордно высокого уровня – 56,7 млрд. евро, что на два миллиарда больше, чем годом ранее. Общий оборот составил около 171,3 млрд. евро.

Особенно популярными были мясные продукты и сладости, которые вместе составляют треть экспорта. Около 80 процентов товаров поставлялись в страны ЕС, прежде всего, в Нидерланды и Францию.

Внутренние продажи выросли после снижения в прошлом году на 0,7 процента, что чуть больше, чем уровень инфляции 0,5 процента. В среднем немецкие потребители потратили десятую часть своего дохода на продукты питания и напитки, что значительно меньше, чем в среднем по ЕС.

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