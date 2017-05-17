Результаты исследования немецких учёных: раннее изучение английского не очень полезно

17.05.2017 09:15   ·   0 комментариев

© pressmaster - Fotolia.com

© pressmaster — Fotolia.com

Раннее изучение английского языка в начальной школе является, по мнению исследователей, менее эффективным, чем ожидались. Дети, которые начинали изучать в первом классе, семь лет спустя успевали по этому предмету даже хуже, чем дети, которые начинали изучение в третьем классе. Об этом свидетельствует исследование Рурского университета в Бохуме (Ruhr-Universität Bochum).

«Раннее начало изучения иностранных языков часто высоко оценивается, хотя в целом мало исследований, которые поддерживают этот миф«, сказал Нильс Йекель (Nils Jäkel), преподаватель кафедры дидактики английского языка. Совместно с исследователями Технического университета Дортмунда (Technische Universität Dortmund) специалисты из Бохума проанализировали данные школьников из гимназий федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

В пятом классе всё-таки лучшими были те дети, у которых раньше начались уроки английского языка в начальной школе. В седьмом классе, однако, была выше у тех, кто начинал учить английский позже. Таким образом, исследование подтверждает результаты других стран, таких как Испания, показывающих, что один или два часа уроков английского языка в неделю в начальной школе в долгосрочной перспективе только незначительно способствует формированию языковых навыков.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!