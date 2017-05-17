Результаты исследования немецких учёных: раннее изучение английского не очень полезно

17.05.2017 09:15 · 0 комментариев

Раннее изучение английского языка в начальной школе является, по мнению исследователей, менее эффективным, чем ожидались. Дети, которые начинали изучать английский язык в первом классе, семь лет спустя успевали по этому предмету даже хуже, чем дети, которые начинали изучение в третьем классе. Об этом свидетельствует исследование Рурского университета в Бохуме (Ruhr-Universität Bochum).

«Раннее начало изучения иностранных языков часто высоко оценивается, хотя в целом мало исследований, которые поддерживают этот миф«, сказал Нильс Йекель (Nils Jäkel), преподаватель кафедры дидактики английского языка. Совместно с исследователями Технического университета Дортмунда (Technische Universität Dortmund) специалисты из Бохума проанализировали данные школьников из гимназий федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

В пятом классе всё-таки лучшими были те дети, у которых раньше начались уроки английского языка в начальной школе. В седьмом классе, однако, успеваемость была выше у тех, кто начинал учить английский позже. Таким образом, исследование подтверждает результаты других стран, таких как Испания, показывающих, что один или два часа уроков английского языка в неделю в начальной школе в долгосрочной перспективе только незначительно способствует формированию языковых навыков.

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