В Германии принят закон о беспилотных автомобилях

16.05.2017 09:17 · 0 комментариев

Немецкие автопроизводители Volkswagen, Daimler и BMW вкладывают большие средства в разработку самоуправляемых автомобилей. Теперь у этих компаний появилась возможность проводить тестирование беспилотных технологий в родной стране, а не в Калифорнии, где движение автономных машин по общественным дорогам давно разрешено (и даже без водителя). Бундесрат одобрил закон, согласно которому беспилотники теперь смогут передвигаться по дорогам общего пользования Германии. Главное условие, предусмотренное новым законом, заключается в том, что за рулем беспилотника в обязательном порядке должен находиться человек, готовый в любой момент взять управление транспортным средством в свои руки.

Кроме того, в беспилотном автомобиле должен быть установлен черный ящик, который будет фиксировать ход поездки. В случае ДТП данные с черного ящика покажут, кто был виновником аварии, водитель или автопилот. Если ДТП произошло по вине водителя, он понесет ответственность согласно действующему законодательству. В случае, если авария произошла из-за технической ошибки, ответственность понесет автопроизводитель. Через два года закон пересмотрят с учетом развития технологий, защиты данных и информации, полученной во время испытаний.

Впервые закон о беспилотниках был представлен на обсуждение канцлером Германии Ангелой Меркель в прошлом году. Министр транспорта Германии Александр Добринт считает, что технологии беспилотного управления автомобилем — это «величайшая революция мобильности с момента изобретения автомобиля».

Большинство крупных мировых производителей занимаются разработкой системы беспилотного вождения, однако автономные автомобили станут доступны для массового рынка лишь в 2020-2021 годах.

24news.com.ua

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