Несколько человек получили тяжёлые травмы во время взрыва на заводе Schaeffler

16.05.2017 09:14 · 0 комментариев

В результате взрыва на заводе автомобильного поставщика Schaeffler в нижнефранконском городе Эльтманн (Eltmann) несколько человек получили тяжёлые ранения. Как заявил представитель управления полиции Нижней Франконии, экстренный вызов был принят в понедельник утром, 15.05.2017. В общей сложности пострадали 13 человек. Четыре из них в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.

Представитель полиции сообщил также, что пожарной службе удалось погасить масштабный пожар, вызванный взрывом. Опасности для населения не возникло, так как не было утечки никаких токсичных или опасных веществ.

Schaeffler, взрыв, спасатели