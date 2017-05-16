Несколько человек получили тяжёлые травмы во время взрыва на заводе Schaeffler
16.05.2017 09:14 · 0 комментариев
В результате взрыва на заводе автомобильного поставщика Schaeffler в нижнефранконском городе Эльтманн (Eltmann) несколько человек получили тяжёлые ранения. Как заявил представитель управления полиции Нижней Франконии, экстренный вызов был принят в понедельник утром, 15.05.2017. В общей сложности пострадали 13 человек. Четыре из них в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.
Представитель полиции сообщил также, что пожарной службе удалось погасить масштабный пожар, вызванный взрывом. Опасности для населения не возникло, так как не было утечки никаких токсичных или опасных веществ.
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