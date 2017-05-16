Германия угрожает Турции вывести немецких солдат

16.05.2017 09:11 · 0 комментариев

После нового запрета немецким депутатам посетить авиабазу в турецком Инжирлике (Incirlik) федеральное правительство угрожает выводом немецких солдат, находящихся там. Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил в понедельник, 15.05.2017, что Берлин будет продолжать стремиться получить возможность посещения, но одновременно «рассматривать альтернативные места». Министерство внутренних дел (das Auswärtige Amt) назвало позицию Турции «абсолютно неприемлемой».

Германия представлена в Инжирлике разведывательными самолётами Tornado и самолетами-заправщиками, участвующими в борьбе против джихадистского Исламского государства (Islamischer Staat (IS)). Делегация Комитета по обороне Бундестага хотела посетить во вторник, 16.05.2017, немецких солдат на южно-турецкой авиабазе.

Причиной запрета было, очевидно, то, что Германия недавно предоставила убежище нескольким офицерам турецкой армии. Офицеры опасаются политических преследований на родине после неудавшегося военного переворота против президента Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan).

военные, Инжирлик, Турция