Меркель и Макрон встретились в Берлине

16.05.2017 09:09 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) готовы с целью модернизации Европейского Союза изменить существующие договора. Лидеры двух стран хотят совместными усилиями придать Европейскому Союзу новый импульс. Во время первого визита Макрона в Берлин они объявили о «Дорожной карте» («Road Map») для проектов в ЕС и еврозоне. С этой целью в июле, после французских парламентских выборов, состоится совместное заседание кабинетов министров.

Макрон объявил также о «глубоких реформах» в своей стране. Эти экономические и социальные реформы важны, чтобы Европа двигалась вперёд, сказал он. Франции не удалось в течение последних 30 лет решить проблему массовой безработицы. Макрон пообещал, что правительство посвятит себя этой цели. Во вторник, 16.05.2017, он собирается назначить министров своего кабинета.

Французский глава государства отметил, что Германия и Франция достигли «исторического момента». Столкнувшись с натиском популистов в Европе, обе страны должны ещё больше сотрудничать. «Наши отношения требуют ещё больше уверенности и конкретных результатов», так как от этого зависит успех Европейского Союза. Макрон пообещал Меркель, что будет открытым, прямым и конструктивным партнером.

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