Дорбриндт требует ужесточения Закона об IT-безопасности

16.05.2017 09:07   ·   0 комментариев

© Texelart - Fotolia.com

© Texelart — Fotolia.com

Ответственный за цифровую инфраструктуру федеральный министр транспорта Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) призывает к ужесточению Закона об IТ-безопасности после глобальных кибер-атак. «Для обеспечения безопасности нашего общества необходимо повысить уровень IТ-безопасности в критических инфраструктурах», сказал Dobrindt изданию «Passauer Neue Presse». Это касается энерго- и водоснабжения, а также транспортной инфраструктуры, здравоохранения и сферы финансов.

IT-безопасность гарантируется только тогда, если текущий уровень угрозы будет постоянно контролироваться, а архитектура безопасности постоянно развиваться, подчеркнул Добриндт. Важно, чтобы случаи нарушения IT-безопасности доводились до сведения Федерального ведомства по вопросам информационной безопасности (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) для того, чтобы сделать из этого выводы и разработать контрмеры. С этой целью в Законе об IТ-безопасности должны быть предприняты соответствующие меры предосторожности.

Глобальная нанесла серьезный ущерб тысячам государственных учреждений, предприятий и частных лиц. Шантажирующая вредоносная программа парализовала в пятницу вечером, 12.05.2017, многочисленные клиники в Великобритании. Пострадали также Deutsche Bahn, автомобильный концерн Renault, телефонный гигант Telefonica, Министерство внутренних дел России и другие крупные компании. Мишенью кибер-атаки стали университеты в Греции и Италии.

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