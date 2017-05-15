В Лейпциге сотни родителей стояли на улице в очереди за местами в детском саду

15.05.2017 08:59 · 0 комментариев

Длинная очередь образовалась перед лейпцигским детским садом «Tillj». Хотя он всё ещё находится в стадии строительства, но спрос уже огромен. В субботу утром, 13.05.2017, молодые родители – многие с детьми за руку – терпеливо стояли, чтобы сделать заявку на одно из желанных мест. Иногда пришлось даже подключаться полиции, чтобы ожидающие не парализовали дорожное движение. По данным полиции, несмотря на толпу, ситуация оставалась мирной и спокойной.

Из-за роста рождаемости и многочисленных случаев воссоединения семей родителям в Лейпциге нелегко получить место в детском саду для своего потомства. В конце 2016 года почти для 580 000 человек Лейпциг был основным местом жительства, что на 11 800 больше, чем за год до того, как объявило статистическое ведомство города. Число родившихся выросло в период от 6 600 до почти 6 900. Это было самое большое число с 1990-х годов.

По этой причине город должен постоянно увеличивать количество мест в детских садах. Потребность в них выросла в 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015/2016 учебным годом до 4332 мест. Город Лейпциг продолжает реализацию обширной программы, которая касается как расширения существующих объектов, так и строительства новых детских садов. Только в этом году должны быть созданы почти 950 мест. Тем не менее, уход за ребенком остается проблемой для города.

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