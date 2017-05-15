В Лейпциге сотни родителей стояли на улице в очереди за местами в детском саду

15.05.2017 08:59   ·   0 комментариев

© Andrey Kuzmin - Fotolia.com

© Andrey Kuzmin — Fotolia.com

Длинная очередь образовалась перед лейпцигским детским садом «Tillj». Хотя он всё ещё находится в стадии строительства, но спрос уже огромен. В субботу утром, 13.05.2017, молодые родители – многие с детьми за руку – терпеливо стояли, чтобы сделать заявку на одно из желанных мест. Иногда пришлось даже подключаться полиции, чтобы ожидающие не парализовали дорожное движение. По данным полиции, несмотря на толпу, ситуация оставалась мирной и спокойной.

Из-за роста рождаемости и  многочисленных случаев воссоединения семей родителям в Лейпциге нелегко получить место в детском саду для своего потомства. В конце 2016 года почти для 580 000 человек был основным местом жительства, что на 11 800 больше, чем за год до того, как объявило статистическое ведомство города. Число родившихся выросло в период от 6 600 до почти 6 900. Это было самое большое число с 1990-х годов.

По этой причине город должен постоянно увеличивать количество мест в детских садах. Потребность в них выросла в 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015/2016 учебным годом до 4332 мест. Город Лейпциг продолжает реализацию обширной программы, которая касается как расширения существующих объектов, так и строительства новых детских садов. Только в этом году должны быть созданы почти 950 мест. Тем не менее, уход за ребенком остается проблемой для города.

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