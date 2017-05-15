Через фальшивый онлайн-магазин житель Мюнхена получил полмиллиона евро

15.05.2017 08:52 · 0 комментариев

Как в течение 14 дней заработать 100 000 евро? Для Марка Томаса E. это не проблема. Разработав веб-сайт «kaffeetraum.at», он сделал так, что для 219 добросовестных покупателей мечта о новой кофеварке превратилась в кошмар.

Потому что магазин был фейком, так же, как все другие сайты, которые были разработаны жителем Мюнхена и посредством которых он нанёс вред более чем 750 интернет-клиентам. 35-летний мошенник заработал около 440 000 евро. В суде, однако, образ хитрого мошенника рассыпался, так как ответчик сказал, что все деньги, которые он получил, он «пропил и потратил на наркотики».

Дело принял Центральный офис по борьбе с кибер-преступностью Баварии (Cybercrime Bayern) Генеральной прокуратуры, так как оно является масштабным. Марк Томас E. создал в период между 2010 и 2015 годами в общей сложности 21 такой фальшивый магазин и требовал денег за товары, которые никогда не были доставлены. Обвинение потребовало в предварительном заявлении лишения свободы на срок не менее семи лет.

мошенничество, обман, онлайн-магазин