Кибер-атакам хакеров подверглись 100 стран, в том числе Deutsche Bahn

15.05.2017 08:48 · 0 комментариев

Во всем мире кибер-атакам хакеров подверглись компании почти в 100 странах, в том числе Deutsche Bahn. Тысячи органов власти, предприятия и частные лица в десятках стран стали жертвами хакерской атаки с шантажом вредоносным программным обеспечением. В Deutsche Bahn, как объявил концерн утром в субботу, 13.05.2017, был обнаружен троянец.

Однако движение поездов не было нарушено. Среди прочего, троянец парализовал компьютеры британской системы здравоохранения и испанского телекоммуникационного гиганта Telefonica, как стало известно в пятницу, 12.05.2017.

Хакеры установили в операционной системе Windows вредоносное ПО, которое шифрует данные компьютера и освобождает их снова только за деньги. Фирма IT-безопасности Kaspersky сообщает, по меньшей мере, о 45 000 атак в 74 странах мира. Якуб Крустек (Jakub Kroustek) из охранной компании Avast сказал в пятницу вечером, 12.05.2017, что было 75 000 атак в 99 странах.

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