Запрет дизельного топлива висит над Германией дамокловым мечом

15.05.2017 08:45 · 0 комментариев

Общенемецкая дискуссия о запрете дизельных двигателей класса Евро-5 затрудняет деятельность отрасли. Причиной являются стандарты ЕС относительно оксидов азота, которые регулярно превышаются в ряде городов. Переоборудование двигателей может решить вопрос с запретом дизельных двигателей. Но точные сведения о нем по-прежнему остаются открытыми и расстраивают предпринимателей, так как неясно, кто понесёт расходы.

Кроме частных пользователей возможный запрет коснётся многих компаний, которым приходится ежедневно – как правило, без альтернативы – ездить в центре городов. Для такси, междугородних автобусов, доставки посылок и предоставления услуг мобильность в городах относится к модели деятельности. Запрет дизельных двигателей лишит их средств к существованию. Переоборудование приведет к увеличению расходов, которые в конечном итоге будут возложены на потребителя.

Обсуждаемый запрет дизельных двигателей затронет около 85 процентов немецких такси. Существуют мнения о возможности исключения определенных секторов из сферы действия запрета. Но именно на такси направлены планы федерального министра транспорта Александера Добриндта (Alexander Dobrindt). Добриндт сказал: «Мы должны заняться транспортными средствами, которые постоянно находятся в городском движении, такие как такси, автобусы, правительственные автомобили».

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