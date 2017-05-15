Партия Меркель победила на региональных выборах

15.05.2017 08:42 · 0 комментариев

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель – Христианско-демократический союз (ХДС) – утвердила лидерство на выборах в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия.

ХДС, возглавляемый Армином Лашетом, набрал более 34 процентов голосов избирателей.

За ХДС идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 31,5 процентами голосов и Либеральная СвДП с 12,7 процентами. Замыкают пятерку право-популистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 7,3 процента и «Союз-90″/»зеленые» с 6,3 процентами.

Остальные партии набрали менее пятипроцентного проходного балла.

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