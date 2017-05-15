Партия Меркель победила на региональных выборах
15.05.2017 08:42 · 0 комментариев
Партия канцлера Германии Ангелы Меркель – Христианско-демократический союз (ХДС) – утвердила лидерство на выборах в ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия.
ХДС, возглавляемый Армином Лашетом, набрал более 34 процентов голосов избирателей.
За ХДС идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 31,5 процентами голосов и Либеральная СвДП с 12,7 процентами. Замыкают пятерку право-популистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 7,3 процента и «Союз-90″/»зеленые» с 6,3 процентами.
Остальные партии набрали менее пятипроцентного проходного балла.
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выборы, Меркель, партия, политика, ХДС
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