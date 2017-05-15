Deutsche Bahn хочет отменить билеты

15.05.2017 08:40   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

хочет в ближайшие годы отменить традиционные и заменить их цифровой системой. Об этом сообщил в интервью генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц (Richard Lutz). Альтернативой является не онлайн-билет.

«В будущем билет на поезд больше не будет нужен. Поезд сможет через мобильный пассажира идентифицировать, что он сел», заявил генеральный директор Deutsche Bahn Рихард Лутц изданию «Bild am Sonntag». «Как только пассажир сходит с поезда, это тоже распознает и автоматически рассчитывает поездку». Проект ещё находится в экспериментальной стадии, но Лутц настроен оптимистично: «Я считаю, что эта разработка будет постепенно реализована в течение следующих нескольких лет».

Лутц также уточнил планы концерна относительно усиления видеонаблюдения. По его словам, более 7 000 дополнительных видеокамер должны быть установлены на более чем тысяче вокзалов. 40 вокзалов, в том числе девять крупных в Берлине, а также центральные железнодорожные вокзалы в Дюссельдорфе, Эссене, Гамбурге и Дортмунде будут оборудованы новой технологией в этом году.

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