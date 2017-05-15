Алкоголь остается в Германии наркотиком номером один

15.05.2017 08:37 · 0 комментариев

Алкоголь по-прежнему является популярным наркотиком. Около девяти с половиной миллионов жителей Германии выпивают настолько много алкоголя, что тем самым наносят вред своему здоровью. «Каждый житель Германии выпивает за год, в среднем, полную ванну алкогольных напитков», говорит Кристина Руммель (Christina Rummel), которая организует «Неделю против алкоголя» («Aktionswoche Alkohol»).

Учитывая тысячи пострадавших и более 250 погибших в авариях, связанных с употреблением алкогольных напитков, эксперты призывают к полному запрету алкоголя за рулем. Почти каждый 14-й погибший в авариях умер в 2015 году потому, что одна из сторон-участников аварии выпила слишком много алкоголя. Хотя количество аварий, связанных с алкоголем, падает, они отличаются особенно серьезными последствиями. В 2015 году из-за аварий, связанных с алкоголем, умерли 256, а пострадали 16 500 человек.

В Германии ежегодно около 74 000 человек умирают от воздействия алкоголя или из-за комбинированного употребления алкоголя и табака. Алкогольная зависимость является самой большой проблемой болезненной зависимости в стране. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск, в частности, раковых заболеваний, неврологических расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы, расстройств пищеварительной системы и особенно заболеваний печени. Исследования показывают, что 13,1% женщин и 18,5% мужчин склонны к рискованному потреблению алкоголя.

алкоголь, зависимость, пьянство