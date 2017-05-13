ВВП Германии вырос в I квартале на 0,6%

13.05.2017 09:38   ·   0 комментариев

© NAN - Fotolia.com

© NAN — Fotolia.com

Темпы роста Германии за первые три месяца 2017 года составили 0,6%, ускорившись с 0,4% за предыдущий квартал. Об этом свидетельствуют официальные данные Destatis, передает собкор banki.ru в Брюсселе. В годовом исчислении экономика Германии выросла в I квартале на 2,9%.

Росту ВВП способствовал положительный вклад внутреннего и внешнего спроса на немецкие , рост инвестиций и потребления. По данным агентства, мягкая зимняя погода также способствовала резкому росту строительства.

Прогнозируется, что немецкая экономика будет поддерживать устойчивый рост на протяжении всего года, несмотря на глобальную политическую и экономическую неопределенность.

Накануне Еврокомиссия опубликовала свой макроэкономический прогноз, согласно которому ВВП Германии вырастет на 1,6% в 2017 году и на 1,9% в 2018 году. Уровень безработицы не изменится по сравнению с прошлым годом, составив 4,1%, а инфляция вырастет с 0,4% в 2016 году до 1,9% в 2017-м, а затем опустится до 1,5%.

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