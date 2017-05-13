Пассажиров эвакуировали из самолета в ФРГ из-за подозрительного разговора

13.05.2017 09:36 · 0 комментариев

Полторы сотни пассажиров самолета Boeing 737 австрийской авиакомпании Niki, выполнявшего рейс из аэропорта Кёльн/Бонн на Майорку, были эвакуированы в конце рабочей недели вечером за пару минут до взлета. Первопричиной эвакуации стал подслушанный разговор одного из находившихся на борту, информирует gursesintour.com.

О чем конкретно шла речь, полицейский не уточнил. Понятно, что сбежавшие пассажиры не захотели возвращаться на свои места.

Стражам порядка довелось эвакуировать всех 167 пассажиров, расположившихся на борту.

По результатам проверки ничего подозрительного ни среди пассажиров рейса, ни в багаже выявлено не было. В итоге рейс был отправлен с задержкой в пару часов.

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