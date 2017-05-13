Бундесвер покупает старые боевые танки

13.05.2017 09:35   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundeswehr, YouTube

Видеокадр пользователя Bundeswehr, YouTube

В ближайшие годы Бундесвер должен, согласно распоряжению Министерства обороны (Verteidigungsministerium), увеличить количество своих боевых танков на треть. Для достижения этой цели Федеральное управление Бундесвера покупает в настоящее время у производителя старые и пригодные к использованию ходовые части.

В настоящее время Бундесвер имеет 244 основных боевых танка. Путём переоборудования по контракту бывших в употреблении танков до 2023 года будет достигнуто запланированное министром обороны Урсулой фон дер Лайен (Ursula von der Leyen) количество –328 танков. Танки будут модернизированы.

В настоящее время Германия тратит 1,2 процента от ВВП на оборону – но, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала на то, что к расходам на оборону в более широком смысле нужно добавить также средства на работу по развитию.

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