Женщины спят хуже, чем мужчины: шесть причин

13.05.2017 09:32 · 0 комментариев

Более трети жителей Германии страдают от проблем со сном. Об этом свидетельствуют результаты исследования Лейпцигского университета. Кроме того, ученые пришли к выводу, что плохо спят чаще женщины, чем мужчины (соответственно 42 и 29 процентов). Почему женщины спят хуже, чем мужчины?

1. Женщинам плохо удаётся отвлекаться

Для хорошего сна ночью нужно быть мысленно, эмоционально и физически расслабленными. Женщины не могут легко отвлечься от забот. Они чувствуют себя ответственными за социальное сообщество. У мужчин лучше получается отключаться.

2. Пережиток каменного века

Испытания в лаборатории сна показали, что, когда женщины спят в одиночку, у них лучший сон. У мужчин, наоборот – в одиночку они спят хуже. Это объясняется эволюционными причинами. Женщина отвечала за группу еще в каменном веке. Она следила, чтобы все были обеспечены, чтобы горел огонь.

3. У женщин храпящие партнеры

Около трети всех жителей Германии храпят, в том числе больше мужчин, чем женщин. Женщины, таким образом, являются косвенными жертвами: они просыпаются по ночам от звука храпа их партнера.

4. Женщины являются жаворонками

В среднем, мужчины в возрасте до 40 лет являются более выраженными «совами», чем женщины в этом возрасте. Проблема заключается в том, что женщины приспосабливаются к ритму сна партнера, что может нарушить их внутренние часы.

5. Гормональные колебания

Гормональные изменения во время менопаузы связаны с расстройствами сна. Исследования показывают, что около половины всех женщин страдают до и после менопаузы от бессонных ночей.

6. Женщины прислушиваются к своему потомству

После рождения ребенка матери часто привыкают к неглубокому, поверхностному сну. Они прислушиваются к звукам своего ребенка, чтобы в случае необходимости быстро позаботиться о нём.

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